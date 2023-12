Il Napoli impegnato in Coppa Italia

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ilgioca questa sera al ” Maradona ” gli ottavi dialle ore 21.00 contro il Frosinone. Per Mister Mazzarri sarà questa l’occasione per fare un po di turnover facendo giocare le cosidette seconde linee .Attenzione però a prendere sottogamba il mtch con i ciociari, consioderato che gli uomini di Eusebio Di Francesco vorranno fare una bella figura giocando allo spasimo. Quindi per il club partenopeo questo incontro è un’ennesima prova del nove, da affrontare con la massima attenzione. Si spera questa sera di vedere ulteriori progressi ,che già si sono intravisti nelle ultime due gare. Le probabili formazioni: Meret: Meret Di Lorenzo Rrahamani, Juan Jusus ,Olivera ,Raspadori , lobotka , Zielinski Politano ,Osimhen , Elmas. Frosinone: Turati , Ojomo ...