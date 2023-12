Il moralismo sopra al diritto e il rischio “cancel speech”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 19 dicembre 2023) Mentre l’anno volge al termine, i tempi sarebbero maturi per interrogarsi sulla piega pericolosa che ha preso il dibattito pubblico nel nostro Paese. La cronaca degli ultimi giorni ha dimostrato plasticamente come ormai l’ideologia sovrasti la notizia e come il politicamente corretto divori il pensiero critico. Fedez-Davigo Per cui, non c’è neppure da meravigliarsi che Fedez intervisti Piercamillo Davigo né del fatto che non sia stato in grado di imbastire un minimo di contraddittorio su delle dichiarazioni più che discutibili. Nemmeno un inguaribile ottimista si sarebbe aspettato dal rapper prestato al podcast un duello sullo stile di Frost contro Nixon ma neppure tanta arrendevolezza. Il vero dramma è che l’informazione mainstream si indigna a comando e a giorni alterni. Così, è passata in cavalleria l’affermazione sui suicidi in carcere che avrebbe dovuto sollecitare le ...