Il Mes e i suoi tanti “se e ma” di una stagione ormai passata Scrive Polillo

(Di martedì 19 dicembre 2023) Sembrerebbe sia rimasto solo Marco Travaglio a pontificare sulla necessità di non procedere alla ratifica del nuovo Mes (Meccanismo europeo di stabilità). Tutti gli altri, seppur con mal di pancia di varia natura, alla fine, hanno dovuto convenire. Comprensibile. Quel percorso di accettazione è stato lungo e doloroso. Colpa delle modalità con cui gli organismi preposti (Commissione europea, Fmi e Bce) avevano gestito la crisi greca. Riconoscendo solo tardivamente e con lacrime da coccodrillo, che forse la “cura” era stata devastante. Non aveva ucciso il malato, ma lo aveva costretto ad una lunga degenza dalla quale – si veda il rapporto debito/Pil – ancora non si è ripreso. Quindi, in conclusione, dubbi ed incertezze più che motivati. Che il trascorrere del tempo ha, tuttavia, progressivamente stemperato. Ricordare le tappe fondamentali di un processo durato oltre un decennio può ...