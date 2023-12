Il Governo verso la richiesta quinta rata del Pnrr entro fine anno

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ilitaliano, guidato da Giorgia Meloni, ha ratificato il raggiungimento dei 52 obiettivi necessari per presentareil 31 dicembre 2023 ladi 10,5 miliardi di euro, corrispondenti alladel Piano nazionale di ripresa e resilienza (), alla Commissione europea. La presidente del Consiglio ha annunciato che nei prossimi giorni arriveri 16,5 miliardi della quarta. L’Italia è la prima nazione europea a presentare ladi pagamento della quarta tranche del. Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e l’attuazione del, Raffaele Fitto, ha spiegato che sono state apportate modifiche interne per quanto riguarda il numero ...