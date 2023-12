Il governo rinvia il parere sul Mes | le opposizioni abbandonano la commissione Bilancio | «Ennesima presa in giro»

(Di martedì 19 dicembre 2023) Slitta (nuovamente) ilsul Mes e le«compatte»i lavori alla Camera. La capogruppo di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli, racconta Luigi Marattin di Italia Viva, firmatario di una delle proposte di ratifica, ha chiesto chiarimenti sugli «effetti finanziari della riforma del Mes» e l’esecutivo, per voce del sottosegretario Federico Freni ha risposto: «domani». Il rinvio di 24 ore, stando alla ricostruzione, è legato al fatto che «le domande non sono poche e alcune – spiega Freni – mi colgono impreparato». Per questo «chiederei alla– continua – di potervi rispondere nella giornata di domani. Non ho il dono della prescienza e dell’onniscenza e vi chiederei dire queste risposte a domani». Eppure, sottolinea ancora Marattin c’era una «apposita nota del ...

Un incontro tanto atteso che, però, almeno per ora, non s’avrà da fare. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aveva convocato oggi i ... (zon)

Altro che approvazione rapida all’inizio di dicembre, evitando le solite gimkane prenatalizie. L’arrivo in Aula al Senato della Manovra , ... (ilfattoquotidiano)

Un rinvio stabilito dal governo per rispondere al meglio alle domande. Che però sono state poste dalla capogruppo del primo partito di maggioranza. ... (ilfattoquotidiano)

Via libera definitivo ai decreti sulla fiscalità internazionale e su adempimenti e versamenti. E prima lettura per un nuovo testo con disposizioni ... (ilfattoquotidiano)

Caos nella commissione Bilancio della Camera quando il sottosegretario Freni ha chiesto 24 ore di tempo per replicare dettagliatamente sulla ... (ilgiornale)

Il governo prende tempo sul Mes, opposizioni all'attacco

'Una presa in giro del Parlamento'.

Mes, il governo rinvia ancora: le opposizioni abbandonano la commissione Bilancio. "Pagliacciata, non hanno dono ... Il Fatto Quotidiano

Mes, il governo rinvia il parere a domani. Ma le opposizioni lasciano la commissione ilGiornale.it

Bonus a genitori che tornano in Italia, nodo sport. Riforma dei giochi online, rinviata l'Irpef. Il nuovo decreto

Agevolazioni più vantaggiose per chi rientra in Italia con figli. Un nuovo calendario per i versamenti fiscali. L'avvio della Global minimum tax. E uno schema di riordino del settore ...

Irpef, l’ok alla riforma rinviato a fine anno. Salva la norma sui contributi ai partiti

Il consiglio dei Ministri a rinviato a fine anno il via libera alla riduzione dell’imposta sui redditi per il 2024. Rivisto un provvedimento che avrebbe ridotto i vantaggi fiscali per i contributi agl ...