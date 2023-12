Il Giugliano cade al Pinto sotto i colpi della Casertana   

(Di martedì 19 dicembre 2023) Vantaggio di Tavernelli dopo soli 2 minuti, raddoppio di Curcio con un gol meraviglioso da centrocampo. Dopo averla riaperta al 75? con la rete di De Sena, ilsubisce il 3-1 nel finale da Adriano Montalto in contropiede.che non riesce a dare continuità al suo buon momento di forma, mentre la Casertana allunga a 10 la striscia di risultati utili consecutivi. La Partita Al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone C Tabellino partita Casertana - Calcio 1928 Squadra in casa Casertana Squadra avversaria Calcio 1928 Battuta d'arresto per il, è la Casertana ad esultare con la nona vittoria in campionato e il Picerno agguantato al secondo posto. La squadra di Valerio Bertotto deve arrendersi alla qualità e al cinismo della ...

