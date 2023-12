Il Consiglio Comunale di Grottaglie accoglie con soddisfazione e impegno il progetto di riassetto del Terminal Passeggeri dell’Aeroporto “M Arlotta”

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 19 dicembre 2023) I Consiglieri di maggioranza del Comune diesprimono grandein merito aldifunzionale del“M.”, presentato ieri in conferenza stampa. La trasformazione radicale prospettata per lo scalo rappresenta un passo significativo verso la creazione di una struttura polifunzionale d’eccellenza, interamente dedicata alle attività aeronautiche e progettata per rispondere in modo efficace alle esigenze del nostro territorio. Le parole del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile sottolineano con chiarezza il ruolo cruciale della Puglia nel contesto nazionale, internazionale e l’importanza di investire nel futuro per anticipare opportunità di crescita. La ...