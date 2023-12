Il cielo d’Islanda si tinge di arancione | eruzione in corso Il video

(Di martedì 19 dicembre 2023) Sidiilsopra Hagafell, nella penisola di Reykjanes, in Islanda. Nella notte del 18 novembre, un vulcano situato a sud della capitale ha dato inizio a un’spettacolare, suscitando preoccupazioni nella cittadina di Grindavik, precedentemente evacuata a novembre a causa dei crescenti rischi. Il servizio meteorologico islandese ha riferito che l’evento ha avuto inizio a pochi chilometri a nord-est della cittadina dopo un terremoto verificatosi alle 21, seguito dall’alle 22.17, documentato tramite telecamere installate nelle vicinanze. Le immagini mostrano una lava incandescente di coloreche sgorga da un anfratto largo circa 2,8 chilometri. Il capo della protezione civile islandese, Vídir Reynisson, ha sottolineato che questa non è ...

