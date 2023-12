Il castello fiabesco a due ore da Roma | ti sembrerà di vivere una favola

Leggi su funweek

(Di martedì 19 dicembre 2023) Avete mai sentito parlare di Torre Alfina? E’ una costruzione quasi fiabesca che si trova nei pressi di Viterbo a due ore da. Tanti i visitatori che vi giungono per una gita fuori porta che la associano al Catello di Re Artù. Torre Alfina Viterbo, dove si trova? Torre Alfina è un borgo medievale che si trova a 602 metri s.l.m in un’area che unisce tre regioni: Umbria, Lazio e Toscana. Per molti è considerato uno dei paesi più belli del viterbese, soprattutto per il fatto che vi si trova un. Torre Alfina Viterbo, cosa vedere Dominato da grandi torri, il borgo è caratterizzato dalla presenza di di unche per molti anni è stato dei Monaldeschi della Cervara. Alla fine del 1700, ilfu conquistato dalla famiglia Bourbon del ...