Il caso Ferragni-Balocco si ingrossa | la procura di Milano pronta ad aprire un fascicolo

(Di martedì 19 dicembre 2023) La notizia la riporta Ansa: sul tavolo deltore diMarcello Viola è arrivato l’esposto, che ipotizza il reato di truffa, presentato dal Codacons e da Assourt, l’associazione utenti dei servizi radiotelevisivi, sul notodi Chiarae del pandoro. Ora iltore dovrà valutare l’atto presentato dalle associazioni e decidere che tipo di: un modello 45 (senza ipotesi di reato né indagati), un 44 (con ipotesi di reato ma senza indagati) o un 21 (con ipotesi di reato e indagati), per poi disporre gli eventuali accertamenti. L’altro esposto all’Autorità per la concorrenza Oggi il Codacons ha presentato un ulteriore esposto all’Antitrust, stavolta in merito alle uova di Pasqua sponsorizzate ...