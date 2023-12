Il benessere parte da noi stessi

Leggi su iodonna

(Di martedì 19 dicembre 2023) Alzi la mano chi non l’ha mai fatto rispondere a una email o a un messaggio WhatsApp scrivendo: “Scusa se ti rispondo solo adesso”. La risposta la conosciamo: tutti. Viviamo nell’era della connessione e della cultura “asap” (as soon as possibile, quanto prima) e se non siamo immediatamente reattivi ed efficaci abbiamo la sensazione di non essere vivi e presenti. E se fosse invece vero il contrario? Se ilpassasse anche da una cultura aziendale dove i capi non mandano mail alle quattro del mattino? E se ci fosse piuttosto bisogno di una rivoluzione umana delche, appunto, coinvolgesse tutti, dai manager ai free lance (tra i più penalizzati dall’iperconnessione)? Lo spiega bene Alessio Carciofi, esperto di digital detox, autore, Docente & Senior Advisor in ESG & Corporate Wellbeing, che ha appena scritto ...