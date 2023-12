Igor Salikov | ex militare russo della Wagner si presenta in Olanda | «Voglio testimoniare contro i crimini di guerra di Putin»

(Di martedì 19 dicembre 2023) Un uomo che afferma di essere un ex colonnello dell'esercitoed ex membro del gruppoè arrivato inchiedendo di poteri «di...

Igor Salikov, ex militare russo della Wagner si presenta in Olanda: «Voglio testimoniare contro i crimini di g ilmessaggero.it

Igor Salikov, ex militare russo della Wagner atterra in Olanda: «Voglio testimoniare contro i crimini di guerra di Putin»

Un uomo che afferma di essere un ex colonnello dell'esercito russo ed ex membro del gruppo Wagner è arrivato in Olanda chiedendo di poter testimoniare contro i «crimini ...

Ex colonnello russo arriva in Olanda: «Voglio testimoniare all’Aja»

Dopo aver disertato, Igor Salikov si è presentato all’aeroporto di Amsterdam con una affidavit nel quale racconta di aver prove che legano i rapimenti dei bambini direttamente all’ufficio di Putin ...