I titoli dei brani in gara al Festival di Sanremo 2024

Leggi su biccy

(Di martedì 19 dicembre 2023) Nella serata dedicata aGiovani i Big che gareggeranno al prossimodi, come da tradizione amadeussiana, hanno sfilato sul palco annunciando idei loro. 27 Big a cui si aggiungeranno i 3 migliori diGiovani per un totale di ben 30 cantanti incon i rispettivi. Nel corso delle cinque serate si esibiranno più volte, sia col loro inedito sia in coppia con qualche altro artista per la serata cover, fino allo svelamento della classifica finale. Nel corso delle prime serate Amadeus non svelerà mai la classifica completa: durante le prime due puntate svelerà i primi cinque posti e basta, durante la serata delle cover annuncerà i primi dieci. Per quella completa dal trentesimo al primo dovremmo aspettare ...