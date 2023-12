I pronostici di martedì 19 dicembre | Coppa Italia | Liga | Bundesliga

Leggi su ilveggente

(Di martedì 19 dicembre 2023) Idi19: si gioca ine Bundes, in campo pure League Cup inglese e Mondiale per club. Questoripartono gli ottavi di finale dicon il Napoli impegnato in casa contro il Frosinone. Mazzarri non ha ancora risolto i problemi difensivi ereditati da Rudi Garcia: la qualificazione non sembra in discussione ma un gol il Napoli potrebbe anche subirlo considerata la brillante fase offensiva degli avversari. L’allenatore del Napoli Mazzarri (LaPresse) – IlVeggente.itSi gioca anche in Bundes: attese vittorie interne per Borussia Dortmund e Hoffenheim rispettivamente contro Mainz e Darmstadt, e per l’Atletico Madrid ...