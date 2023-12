I Me Contro Te tornano a palazzo nella seconda stagione de ‘La Famiglia Reale’

Leggi su funweek

(Di martedì 19 dicembre 2023) Quello in corso è certamente un periodo denso di impegni per i MeTe. Non solo il lancio del progetto discografico di Natale e il doppio show live negli spazi di A Magic Christmas, ma per il duo più amato dai bimbi è il momento anche del ritorno alla serialità. Sofi, Lui e tutti gli inquilini asono pronti a tornare nei nuovi episodi de LaReale, la cuiè disponibile su Prime Video dal 20 dicembre. L’allegra combriccola non mancherà di accogliere nuovi amici e promette di intrattenere il pubblico più giovane dando spazio anche alla riflessione e a temi attuali. Del resto, infatti, i personaggi sono talmente variegati che il loro confronto – oltre alle avventure – non può che aprire a tematiche quali inclusione e rispetto, per sé e per gli altri. Abbiamo ...