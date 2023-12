I giorni della verità per il futuro dell’ex Ilva | mercoledì i sindacati dal governo La Fiom | “Via da Palazzo Chigi solo se danno risposte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Due date cerchiate in rosso, ravvicinate e probabilmente senza nuovi appelli perché il tempo stringe. Il 20 e il 22 dicembre saranno giornate decisive per ildi Taranto.ilincontra ie duedopo si terrà il nuovo round dell’assemblea di Acciaierie d’Italia che dovrà decidere il rifinanziamento da parte dei soci – ArcelorMittal (62%) e Invitalia (38%) – per evitare il collasso del siderurgico. Ci sono tre scenari possibili a fronte di una sola certezza: l’incertezza sul finalepartita a scacchi tra il socio privato e quello pubblico per decidere chi e quanto deve versare per permettere all’acciaieria di non spegnersi definitivamente. La guerra con i Mittal su 1,5 miliardi – Tutto ruota attorno ...