I genitori di Saman Abbas condannati all' ergastolo

(Di martedì 19 dicembre 2023) AGI -aidi, la ragazza pakistana uccisa a Novellara. È la sentenza emessa dalla Corte di assise di Reggio Emilia, dopo oltre quattro ore di camera di consiglio. Carcere a vita dunque per il padre Shabbar, detenuto, e la madre Nazia Shaheen, latitante. I giudici hanno inflitto inoltre 14 anni allo zio Danish Hasnain, e hanno assolto i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, dei quali è stata ordinata l'immediata scarcerazione. Tutti gli imputati, eccetto ovviamente la madre, erano presenti in aula alla lettura della sentenza. Isono stati ritenuti dalla Corte mandanti dell'omicidio della figlia. Lo zio Danish esecutore materiale: per i giudici, ha strozzato la ragazza. Sono stati invece ritenuti totalmente estranei al delitto i due ...