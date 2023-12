I due concorrenti hanno deciso di vivere la loro storia d' amore fuori dallo show

(Di martedì 19 dicembre 2023) Durante la puntata di lunedì 18 dicembre su Canale 5, a Uomini e Donne Emanuela e Marco Antoniodi lasciare lo studio. Il motivo? Continuare lontano dalle telecamere lad’. Ma c’è chi non crede a questa versione. Quando Costanzo disse di Maria De Filippi: «Cercavo la donna nella mano della quale morire… l’ho trovata» X ...

News TV. Questa sera nuovo appuntamento con la diretta del Grande Fratello. Al televoto per l’eliminazione quattro concorrenti : Mirko, Perla, Anita ... (tvzap)

Vittorio Menozzi è sicuramente uno dei concorrenti di questa edizione di Grande Fratello che più di tutti divide il parere degli inquilini in ... (isaechia)

In queste ore sono state annunciate le prime due concorrenti della prima edizione del Grande Fratello napoletano L'articolo Grande Fratello ... (novella2000)

Mentre l'oro tocca i massimi, le società estrattive registrano rialzi

Sebbene l'elevata inflazione abbia sicuramente colpito i margini negli ultimianni, i costi ... AngloGold è stata quotata con uno sconto rispetto ai suoinordamericani e australiani, in ...

Masterchef, storia d'amore tra due concorrenti Francesca si dichiara a Nicolò e i giudici li lasciano soli leggo.it

Attirato in una trappola, lo accoltellano e rapinano. Due arresti della Polizia a Sant’Elia

Attirato in una trappola e rapinato. Due arresti della Polizia di Stato per rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso.

I concorsi a Marsala, Di Girolamo risponde a Grillo: "Abbiamo fatto tutto in regola"

Continua lo scontro a distanza tra il sindaco di Marsala Massimo Grillo, e il suo predecessore Alberto Di Girolamo. Dopo ...