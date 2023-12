I consigli dell’avv Mele alle Pa per difendersi dagli attacchi hacker

Leggi su formiche

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il gruppoLockbit, che ha rivendicato l’attacco ransomware contro le pubbliche amministrazioni in Italia che si avvalgono dei servizi di Westpole, parla russo, non colpisce soggetti russi e ha un’agenda piuttosto allineata a quella del Cremlino. Tanto che l’attacco di maggio contro il giornale China Daily aveva stupito gli addetti ai lavori vista l’amicizia “senza limiti” tra i leader russo Vladimir Putin e cinese Xi Jinping. Spesso i suoirientrano nello spettro delle minacce ibride. In particolare, dopo l’inizio dell’aggressione russa dell’Ucraina, hanno come obiettivo finale quello di alimentare tensioni nei Paesi colpiti per fiaccare il sostegno a Kyiv da parte dei governi degli stessi. Come ha dimostrato il recente caso australiano, gli attaccanti conoscono bene il contesto in cui attaccano. Sia nell’attacco ai porti australiani, ...