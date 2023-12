I Carabinieri arruolano Saetta | ecco il primo cane-robot

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) L'Arma deida oggi si è dotata del suo, novità assoluta per l'Italia e per le sue Forze di Polizia, con l'obiettivo di garantire gli standard di sicurezza del personale operante migliorandone l'efficacia operativa. È stato chiamato “”, rievocando il simbolo presente sulle fiancate delle autovetture di pronto intervento, con la tradizionale livrea blu e rossa dell'Arma dei, sarà assegnato inizialmente al Nucleo Artificieri di Roma. Controllato da un tablet a distanza (fino a 150 metri), potrà muoversi anche su terreni impervi e non percorribili dai normali veicoli ruotati o cingolati. Con l'ausilio delsarà possibile effettuare rischiose attività di ricognizione espletando così compiti anti ...