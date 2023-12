Hulk, il calciatore aspetta un figlio dalla nipote dell'ex moglie

Hulk, il calciatore aspetta un figlio dalla nipote dell'ex moglie Corriere dello Sport

Hulk di potenza: punizione da metà campo che buca il portiere Eurosport IT

Nuovo colpo di scena nella movimentata vita sentimentale di Givanildo Vieira de Souza, il calciatore conosciuto ai più con il soprannome di Hulk. L'attaccante ha annunciato di aspettare un altro figli ...

