Houthi | anche l' Italia nella task-force Il prezzo del gas alle stelle

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 19 dicembre 2023) La guerra tra Israele e i palestinesi rischia di allargarsi a macchia d'olio con conseguenze imprevedibili. Si è ormai aperto un nuovo fronte del conflitto nel Mar Rosso, gliattaccano le navi mercantili. I miliziani filo iraniani spaventano il mondo e per questo gli Stati Uniti hanno deciso di intervenire in maniera massiccia. Biden ha annunciato l'istituzione di una, si tratta - si legge su Il Giornale - di una coalizione formata da dieci nazioni contro gli attacchi deglinel Mar Rosso. Con Gran Bretagna, Francia e Bahrein c'èl'. Dopo l'ennesimo attacco degliad un'imbarcazione commerciale transitateregione marittima, Washington ha annunciato la costituzione di un gruppo per neutralizzare la minaccia ...