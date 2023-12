No selfie no party. Basta buttare un occhio nel telefono di ogni genitore per incappare in una gallery di foto con il proprio “cucciolo”. I bambini ... (iodonna)

√ Sei giorni a Natale: 'All I want for Christmas...' (Mariah Carey)

... eh Vi basta scrivere una canzone come "All I Want for Christmas Is You", come haMariah ...per una canzone. Ma non è sempre stato rose e fiori per Mariah Carey. Nata da madre irlandese e ...

"Ho fatto solo del bene". Lo sfogo di Valeria Marini dopo lo show in aeroporto ilGiornale.it

Venezia. Bimbi del nido cacciati dalla Scuola Grande di San Rocco, la replica: «Abbiamo solo fatto rispettare ilgazzettino.it

"Tamoil Una caso ancora aperto"

Gentile direttore, L’ennesima notizia che certifica la presenza di surnatante (ben 70cm m nel pozzo nei pressi della piscina da 50 metri della Società Canottieri Bissolati) conferma che il ...

Il circolo vizioso contro il Servizio sanitario nazionale sembra inarrestabile

di Marco Bertolini Le conquiste ottenute grazie alle lotte di tanti italiani e ad una classe politica immensamente più capace e lungimirante dell’attuale hanno permesso di istituire, nel 1978, il Serv ...