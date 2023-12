«Ho chiesto di poter ricorrere al suicidio assistito per poter vivere e morire con dignità»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 19 dicembre 2023) Laura Santi, malata di sclerosi multipla progressiva, che avevamo incontrato due anni fa dopo la bocciatura della Consulta del referendum per l'Eutanasia, ha fatto ricorso all'Asl di Perugia per chiedere il diritto di accedere al. E nonostante il no ricevuto, non ha intenzioni di arrendersi