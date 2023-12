Herzog | “Israele pronto a nuova pausa umanitaria in cambio rilascio ostaggi”

(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) –a unanei combattimenti indidi più. Ad affermarlo il presidente israeliano Isaacparlando a un gruppo di ambasciatori di 80 Paesi, secondo quanto riporta Times of Israel. Ieri le Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas, hanno diffuso un video rilanciato da al-Jazeera di treisraeliani anziani e malati. “Posso ribadire il fatto chea un’altrae ad altri aiuti umanitari per permettere ildegli”, ha detto il presidente israeliano agli ambasciatori, sottolineando che “la responsabilità è solo ...

Gli Usa confermano il sostegno militare a Israele contro Hamas, ma spingono con decisione per un aumento degli aiuti umanitari a Gaza. Cresce la ... (ilsole24ore)

Il presidente israeliano: "Non siamo in guerra con il popolo palestinese. La responsabilità è solo nelle mani di Sinwar e la leadership di Hamas" ... (sbircialanotizia)

ha anche messo l'enfasi sugli sforzi umanitari di, esortando le organizzazioni internazionali a fare di più per la consegna degli aiuti a Gaza. 'La quantità di aiuti umanitari può ...

Onu, insufficienti passi Israele su aiuti umanitari a Gaza

I passi di Israele per consentire gli aiuti a Gaza sono "molto al di sotto di ciò che è necessario": lo ha detto il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, ...

Il presidente dello Stato Ebraico: "Non combattiamo abitanti di Gaza, ma Hamas" “Israele è pronto a prendere un’altra pausa umanitaria per consentire il rilascio degli ostaggi” ancora nelle mani di Ha ...