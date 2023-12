Herzog | “Israele pronto a nuova pausa umanitaria in cambio rilascio ostaggi”

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il presidente israeliano: "Non siamo in guerra con il popolo palestinese. La responsabilità è solo nelle mani di Sinwar e la leadership di Hamas"a unanei combattimenti indidi più. Ad affermarlo il presidente israeliano Isaacparlando a un gruppo di ambasciatori di 80

Gli Usa confermano il sostegno militare a Israele contro Hamas, ma spingono con decisione per un aumento degli aiuti umanitari a Gaza.

