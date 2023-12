Hamas | in una riunione segreta la nuova strategia sugli attacchi a Israele

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tel Aviv, 18 dic. (Adnkronos) - Un'espansione deglicontrodalla Siria. E' quanto sarebbe stato deciso nellatra i leader di, tra cui Saleh al-Arouri e Khaled Meshal, che si è svolta la scorsa settimana in Turchia. Lo riporta il sito della tv israeliana Kan, citando fonti palestinesi a conoscenza dei dettagli della. L'emittente sottolinea chepuò contare su un ramo militare non solo in Libano, ma anche in Siria. Quest'ultimo sarebbe composto da decine di miliziani, la maggior parte dei quali sarebbero basati nei campi profughi intorno Damasco, ma anche nel sud del Paese, nella zona di Quneitra e Daraa. Dopo l'indiscrezione di Kan, ieri sera quattro razzi sono stati lanciati dalla Siria verso le alture di Golan, ...