Hamas diffonde VIDEO con 3 ostaggi israeliani | “Abbandonati da Netanyahu | anziani e malati cronici | non fateci invecchiare qui”

Tre ostaggi israeliani anziani e malati sono apparsi in un video diffuso dalle Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas , e rilanciato da ... (ilfattoquotidiano)

Dalle loro case di Brescia usavano il web per sostenere organizzazioni terroristiche, propagandare la jihad e diffondere odio verso ebrei e ... (europa.today)

Sono ore convulse nella trattativa per il rilascio degli ostaggi israeliani a Gaza . Una delegazione del governo d’Israele formata dai vertici della ... (secoloditalia)

Angelina Jolie - Jon Voight attacca la figlia : "Diffonde bugie sulla guerra tra Israele e Hamas"

Angelina Jolie ha attaccato pubblicamente sua figlia Angelina Jolie per le sue opinioni sulla guerra in Medio Oriente. Jon Voight, il padre di ... (movieplayer)