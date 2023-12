Guerra | Parrini Pd | ' perché Avvocatura Stato ostacola ristori a vittime stragi nazifasciste?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dic (Adnkronos) - "Quali azioni intendano intraprendere per evitare che tale atteggiamento vanifichi il diritto delledei crimini nazifascisti e dei loro discendenti ad ottenere il doveroso ristoro per quanto subito”. Lo dice il il senatore del Pd Dario, vice presidente della commissione Affari costituzionali a palazzo Madama, a proposito di una interrogazione del Pd alla presidente del Consiglio, al ministro della Giustizia e al ministro dell'Economia. "L'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalledi crimini dicompiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 ha posto fine a una annosa controversia tra Italia e Germania, e mira ad assicurare tutela alle ...