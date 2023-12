Guerra in Israele | Tajani avverte Netanyahu | “La nostra posizione è cambiata”

(Di martedì 19 dicembre 2023) Antonioin un’intervista a ‘La Stampa’ si sofferma sullaine lancia un chiaro messaggio a: “La decisione è presa”. Svolta importante per quanto riguarda ladell’Italia sullain corso in. Il ministroin un’intervista a La Stampa conferma la richiesta adi fermare tutti gli attacchi a Gaza. “Non abbiamo più intenzione di astenerci all’Onu – conferma il titolare della Farnesina – ora siamo pronti a sostenere tutte le iniziative che portino ad una riduzione immediata delle vittime civili“.lancia un chiaro messaggio a– Notizie.com – © Ansa“Dobbiamo pensare al dopo, alla possibile sconfitta militare di Hamas – ...

Israele - Hamas, infuria la guerra: almeno 29 morti a Rafah, anche un bambino

Continuano i pesanti combattimenti trae Hamas nella striscia di Gaza secondo le ultime news di oggi 19 dicembre 2023. Almeno 29 persone, tra le quali un bambino, sono morte in operazioni israeliane che nella notte avrebbero ...

Israele-Hamas, a Varsavia incontro capi Mossad, Cia, leader Qatar Sky Tg24

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Blinken: «Impegno Usa per uno stato palestinese indipendente» Corriere della Sera

Hamas, in una riunione segreta la nuova strategia sugli attacchi a Israele

(Adnkronos) – Un'espansione degli attacchi contro Israele dalla Siria. E' quanto sarebbe stato deciso nella riunione segreta tra i leader di Hamas, tra cui… Leggi ...

leggi le altre "Cose"

Nato in Lituania nel 1925, già braccio destro e amico di Abba Kovner, capo della resistenza locale, dopo la guerra emigrò in Israele dove continuò a combattere in difesa del Paese e diventò un famoso ...