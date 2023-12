Gudmundsson torna di moda | asta a tre in Serie A | le cifre

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il gioiellino islandese potrebbe presto fare il salto in una big del nostro campionato diA Sta stupendo proprio tutti. Tifosi, dirigenti, compagni e persino i fantallenatori si stanno godendo la straordinaria stagione di Albert Gudmunsson. Velocità, scatti fulminei, dribbling, gol, il 26 enne islandese sta mettendo in mostra tutto il suo fantastico repertorio che, durante questa stagione, lo ha portato a quota 6 gol. Il suo allenatore, Alberto Gilardino, se lo coccola schierandolo in qualsiasi posizione dell’attacco. Sebbene nasce come un’ala offensiva, Gudmunsson riesce a ricoprire alla perfezione anche il ruolo di seconda punta o trequartista. Soltanto un piccolo infortunio, che lo ha tenuto dal lontano dal campo poco meno di un mese, si è messo di mezzo nella sua prima stagione, da sogno, inA. Il suo exploit lo conoscevano bene i ...