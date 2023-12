Guardate questa foto | Crosetto spazza via il fango di Travaglio con un clic | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ancora una volta il Fatto Quotidiano prova a versare veleno sul governo e in particolare sul ministro della Difesa, Guido. Una storia legata alla casa in cui vive a Roma. Il Fatto accusa il titolare del dicastero della Difesa di vivere in un appartamento di un imprenditore senza pagare l'affitto. Una vera e propria bufala che lo stesso ministro ha voluto smentire personalmente sui social: "Mi disgusta doverlo fare ma mi sono stufato", ha scritto il ministro su X, "'Come mai si è trasferito da 2 mesi in un appartamento (non utilizzando l'alloggio di servizio a disposizione, gratuitamente, alla difesa) e pagherà da gennaio?' Semplicemente perché i lavori (a carico a locatore) sono a questo punto". Poi ha postato leche mostrano i lavori ancora in corso per ristrutturare l'appartamento. "Queste, odierne, penso ...