Gratta e vinci | non bastava la fortuna | aveva pure l’angelo custode

Leggi su ilveggente

(Di martedì 19 dicembre 2023), dea bendata e angelohanno agito in coppia: doppiamenteto, una storia incredibile. Certe volte è più facile a farsi che non a dirsi. Prendiamo i, ad esempio: i regolamenti stampati sul retro dei tagliandi sono così intricati e prolissi da scoraggiare chiunque si approcci alla lettura. Salvo poi rendersi conto, al momento di giocare, che era in realtà tutto molto più semplice di quanto pensassimo. XCiò nonostante, non è così raro imbattersi in persone che non capiscono bene la dinamica di gioco. O che vengono inevitabilmente confusi da tutti quei simboli e pannelli al punto da non comprendere, dunque, quali siano i criteri da soddisfare per portare a casa qualche soldino. Potrebbe essere accaduto proprio questo, nei giorni scorsi, a ...