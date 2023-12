Grande successo per la quinta edizione dell' Esposizione Triennale di Arti Visive a Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dal 1 al 15 dicembre nei “Musei di San Salvatore in Lauro” del Pio Sodalizio dei Piceni si è tenuta l'di. Giunta alla sua, la rassegna ha confermato di essere polo d'attrazione per il pubblico e per il collezionismo registrando un elevato numero di ingressi. Il tema portato in mostra dal titolo “La poeticae differenze. Alla ricerca di un nuovo Umanesimo” - quanto mai attuale in un periodo storico come questo dove i conflitti armati sono la tragica normalità di molte nazioni – ha abbracciato valori come la multietnicità, l'integrazione ma anche la fiducia nel valore profetico'arte, vista quest'ultima come strumento di emancipazione sociale. E così moltee opere esposte ...