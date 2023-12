Grande Fratello Vip 2023 | Massimiliano Varrese verso l’abbandono? Il retroscena

Grande Fratello , nuovo look per Massimiliano Varrese . Negli ultimi giorni l’attore è stato al centro di diversi attacchi. A cominciare da Alfonso ... (caffeinamagazine)

Volkswagen torna ai pulsanti fisici

... ma ciò vale per la versione con batteria da 56 kWh, piùe avanzata, e non per la versione ... 2all SUV, descritto come 'ildi ID. 2all', ma non sarà disponibile fino al 2026. Per tutte ...

Varrese pronto a lasciare il Grande Fratello: "Ore in confessionale di notte" Biccy

Grande Fratello, Varrese a un passo dall’addio: la sua notte da incubo a colloquio con gli autori Libero Magazine

Perla Vatiero: "Io sono entrata qui dentro per me stessa"

A tavola, dopo pranzo, la ragazza torna a parlare del suo legame con Mirko e del suo percorso in Casa In sala da pranzo, in compagnia dell'inquilino Massimiliano, la ragazza torna a parlare del suo le ...

Grande Fratello, Cesara Buonamici si sbilancia su Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Grande Fratello, ultime news e anticipazioni. Cesara Buonamici si sbilancia su Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.