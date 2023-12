Grande Fratello | Perla Vatiero ammette di sentire la mancanza di Mirko che la sta guardando in diretta | la reazione di Brunetti

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 dicembre 2023) Uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione delè stato sicuramente, ex concorrente di Temptation Island 10, che all’interno della Casa si è ritrovato a convivere prima con la sua ex fidanzata– con la quale aveva partecipato al reality delle tentazioni – e poi con Greta Rossetti, con cui aveva lasciato il programma. Proprio la presenza in Casa delle sue due ex fidanzate unite all’indecisione del ragazzo, lo hanno portato ad essere eliminato dal gioco, con suodispiacere. Una volta fuori dalla Casa,ha deciso di mettere una volta per tutte in chiaro le cose con entrambe e se nella puntata di lunedì scorso ha deciso di avere un faccia a faccia cone ribadire che ...