Grande Fratello | Mirko Brunetti fa un appello ai fan | “Spero che non accadano più queste cose!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 dicembre 2023), dopo l’eliminazione dal, ha dovuto affrontare il giudizio degli utenti dei social, spesso tutt’altro che positivo. Durante il suo percorso nella Casa di Cinecittà il ristoratore di Rieti è stato al centro delle critiche per comportamento che ha assunto nei confronti delle sue ex fidanzate Perla Vatiero e Greta Rossetti. In particolare, il pubblico ha trovato inopportuna la sua mancanza di determinazione nel confrontarsi con le due ragazze. Solo dopo essere stato eliminato,ha voluto chiarire con entrambe, scrivendo la parola fine sia sul possibile ritorno di fiamma con Perla, sia sul prosieguo della storia con Greta. In più, quando Perla non aveva ancora varcato la Porta Rossa, in molti si chiedevano seavesse un interesse per la coinquilina ...