Grande Fratello | Greta si confida con Rosanna dopo la rottura definitiva con Mirko

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 19 dicembre 2023) Nel corso della puntata del, andata in onda lo scorso lunedì,Rossetti ha avuto modo di potersi confrontare con il suo ex fidanzatoBrunetti ed esternare il sentimento che ancora prova per lui. La gieffina in queste ore ha rivelato ai suoi compagni d’avventura di aver trovato il suo ex cambiato, e di essere rimasta delusa dal suo atteggiamento in puntata., il faccia a faccia conè stato decisivo perIl confronto avuto in puntata conBrunetti lo scorso lunedì è stato decisivo perRossetti, che ha appreso che la loro storia è ormai giuntamente al termine, e che non vi sarà alcun ritorno di fiamma. In queste ore ...