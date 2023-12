(Di martedì 19 dicembre 2023) Mancano pochi giorni per un nuovo imperdibile sabato sera in compagnia del. Nell'attesa,, opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini ha espresso...

Eccellenze Meridionali Massimiliano Varrese sta per abbandonare il Grande Fratello? Ecco cosa potrebbe succedere! Il noto attore italiano ... (eccellenzemeridionali)

La Croce e la Pasqua

Il cardinale è stato unuomo di Chiesa, un sacerdote zelante, animato da profonda vita ... questonella fede, questo testimone esemplare dell'amore di Cristo. di Kevin Farrell Cardinale ...

Grande Fratello: Mirko, stanco di sentire domande su Perla, risponde a un fan una volta per tutte Libero Magazine

Grande Fratello, Mirko Brunetti fa un appello ai fan: “Spero che non accadano più queste cose!” Isa e Chia

Grande Fratello, Cesara Buonamici rivela cosa pensa dei concorrenti: «Forse non dovrei dirlo ma…»

Mancano pochi giorni per un nuovo imperdibile sabato sera in compagnia del Grande Fratello. Nell'attesa, Cesara Buonamici, opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini ha ...

GF, sondaggi fra i fan aggiornati al 19 dicembre: Marco è il preferito

Il Grande Fratello tornerà in onda in prima serata su Canale 5 sabato 23 dicembre, nel frattempo è in corso il televoto che vede protagonisti Greta, Marco e Federico. Stando a quanto emerso dagli ...