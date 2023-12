Grande Fratello | Cesara Buonamici confessa cosa ne pensa davvero dei concorrenti e chi trova ‘too much’ | “Forse non dovrei dirlo ma…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 dicembre 2023)è stata ieri ospite di Myrta Merlino nel suo salotto televisivo di Pomeriggio Cinque. Qui, durante lo spazio dedicato al, l’attuale opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini ha detto la sua in merito alle ultime vicissitudini: Si litiga, molte schermaglie tra Rosanna, Fiordaliso e Beatrice Luzzi. Io non conosco la loro storia, non so se ci fossero delle ruggini o no. Mi sono fatta un po’ l’idea che Rosanna, seguendo ilda casa prima di entrare, si sia fatta delle sue idee. E’ entrata già con una idea costruita e dei pregiudizi. Quindi ha già giudicato Beatrice per la relazione con Giuseppe Garibaldi, insomma ha già portato le sue idee. Poi...