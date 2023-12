Grande Fratello | Angelica Baraldi delusa da Massimiliano Varrese | “Ho capito che Beatrice Luzzi aveva ragione perché…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 dicembre 2023), dopo aver concluso la sua esperienza all’interno della Casa del, ha ripreso in mano la sua vita. Dopo lo sfogo di ieri, sul suo canale Instagram, in cui chiariva una volta e per tutte la sua posizione nei confronti del rapporto con Mirko Brunetti, sempre ieri sera ha poi fatto una diretta con l’ormai ex inquilino, commentando insieme alcune esternazioni fatte da Perla Vatiero. Intervistata poi da Comingsoon.it ha avuto modo di commentare il suo percorso all’interno del reality più spiato: Il mio percorso è stato molto positivo in quanto sono riuscita ad ambientarmi alle dinamiche del gioco in poco tempo, ad essere molto naturale e spontanea. Forse anche troppo, dato che probabilmente sono uscita per aver sbagliato strategicamente alcune mosse. Ma sono molto soddisfatta di me stessa e ...