Grande | colorata e romantica | contrasta con l’appeal androgino del tailleur e lo rinnova

(Di martedì 19 dicembre 2023) GUARDA LE FOTO Look che funzionano: i migliori outfit autunno inverno 2023-2024 Party natalizio in arrivo? Perché non indossare completo maschile e maxi spilla per lasciare il segno? Spesso infatti basta davvero poco per creare un outfit originale ed elegante. Perfetto per le tante occasioni speciali che le Feste di fine anno portano con loro. Questo look composto da completo maschile e maxi spilla avvistato nello street style, infatti, si presta benissimo sia per essere indossato a una cena aziendale come a un party chic per capodanno. Senza mai essere fuori posto. E a noi piace soprattutto perché è un outfit che non passa mai di moda, che sta bene a tutte le fisicità e tiene caldo, visto che non si tratta del solito abito a sottoveste o smanicato. Ma soprattutto è facilissimo da ...