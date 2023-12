proroga e conferma delle supplenze temporanee: una spiegazione utile in vista del periodo di festività, utile soprattutto per i docenti al primo ... (orizzontescuola)

Alfabetizzazione digitale: requisito di accesso obbligatorio graduatorie ATA. Acquisiscila con Eurosofia!

E - Sofia , ente convenzionato con Eurosofia , comunica che il Bando ATA terza fascia 2024 servirà ad aggiornare o accedere alledi circolo e d'del personale ATA per il triennio scolastico 2024 - 2027 . Il concorso ATA terza fascia è una selezione pubblica per soli titoli (non sono previste prove d'esame) ...

Graduatorie di istituto, supplenza interrotta da due giorni festivi: spetta la proroga Orizzonte Scuola

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, gli interpelli pubblicati dalle scuole aggiornati a martedì 19 dicembre.

Pollena Trocchia. Plesso scolastico ‘Fusco’, 400.000 euro per manutenzone e sicurezza: esulta il sindaco

Nuovo finanziamento in arrivo per Pollena Trocchia, scuola ancora protagonista: dal MIUR 400mila euro per messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del pl ...