Governo | Meritocrazia Italia | “Luci su Musk ma Paese dovrebbe crescere su cultura non solo Pil”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 19 dicembre 2023) "Non sono in discussione i meriti di Elone non è in discussione neanche l’utilità di avere interlocuzioni del genere che ampliano la visione dell’era tecnologica nel mondo imprenditoriale e finanziario" "Intere pagine di stampa e larga parte dei TG sono dedicati alla visita a sorpresa di Elon. L’uomo del momento è uno