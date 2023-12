Governo | Meloni ad ambasciatori | ' siete bandiere dell' Italia nel mondo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Desidero ringraziare ognuno di voi per il lavoro che fate ogni giorno, al servizioa Nazione e'interesse nazionaleno. Voi, ci tengo a ribadirlo, perché non rappresentate voi stessi ma un'intera comunità nazionale. Voi non rappresentate solo la nostra Patria nella sede che vi è stata affidata ma portate sulle vostre spalle un'identità, una storia, un intero patrimonio culturale, sociale, economico". Così la premier Giorgianel messaggio indirizzato alla Conferenzae ambasciatrici e degli, a cui non ha potuto partecipare perché influenzata. "Margaret Thatcher - cita la presidente del Consiglio - diceva che 'un uomo può ...