Golf | Angel Cabrera in gara in Argentina dopo il carcere | “La galera mi ha cambiato”

(Di martedì 19 dicembre 2023)torna a giocare un torneo diaver scontato i due terzi della pena di 3 anni e 10 mesi per violenza domestica. L’argentino – rilasciato dallo scorso 4 agosto – ha chiuso al decimo posto, con uno score di 273 (-11) colpi, l’88esima edizione del “Campeonato Albierto del Litoral” in patria. “Non posso cancellare quanto fatto, ma devo voltare pagina e fare qualcosa di diverso per mettermi alle spalle un periodo davvero complicato”, ha raccontato il 54enne di Cordoba in una intervista aDigest. “Ho passato molte notti in cella a ringraziare Dio per la mia prigionia. Ho commesso gravi errori e ilmi ha”, ha aggiunto. Due volte campione Major, vincitore dello US Open 2007 e del ...

Angel Cabrera, nuova condanna per violenza domestica - ANSA Golf Agenzia ANSA

I business angel, le startup e il golf StartupBusiness

Angel Cabrera outlines Masters ‘dream’ after release from prison

Angel Cabrera has outlined his Masters 'dream' following his prison release after over 30 months in custody for domestic violence charges.

In gara dopo il carcere, il ritorno di Angel Cabrera

Dopo essere uscito dal carcere lo scorso agosto e dopo aver scontato due terzi della pena (è stato condannato a 3 anni e 10 mesi per violenza domestica), Angel Cabrera è tornato a giocare un torneo di ...