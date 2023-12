Goethe institut | 26 licenziamenti Chiudono le sedi di Genova e Torino Attività ridotta a Napoli La protesta

Leggi su ildenaro

(Di martedì 19 dicembre 2023) “Ilha avviato da ottobre scorso una procedura di licenziamento collettivo che si sostanzia nella chiusura delledie nella quasi totale cessazione dell’della sede diattraverso la chiusura del dipartimento di lingue. Il licenziamento coinvolge, in totale, 26 dipendenti”. Lo denuncia la Flc Cgil in una nota sottolineando che “negli incontri già avvenuti con le rappresentanze dei lavoratori è stato proposto all’Istituto uno schema alternativo e meno traumatico per realizzare sia la riduzione dei costi di personale sia la soppressione delle, nonostante questo la Direzione dell’Istituto ha comunque confermato la propria indisponibilità a prendere in considerazione misure alternative al ...