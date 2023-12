Gli italiani scompaiono | i volti d’arte della nostra storia millenaria diverranno solo ricordi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dic – Tutto ufficiale, glinon sono 60 milioni e nemmeno 59. Siamo sui 58 virgola qualcosa. Non eravamo neanche troppo abituati a vedere i numeri in questo modo, ma i dati pubblicati dal CorriereSera sono una bella mazzata. Inevitabile, assolutamente prevedibile, ma trovarsela davanti, in modo oggettivo e statistico, fa un effetto debilitante. Glisi estinguono: l’Istat ci consegna uno spartiacque prevedibile ma drammatico Prima o poi doveva succedere. A forza di anni di saldi negativi e di denatalità galoppante era già caduta l’approssimazione ottimistica dei “60 milioni di abitanti” (cifra alla quale non siamo mai arrivati, anche contando che, nella popolazione residente nel nostro Paese, ci sono circa 5 milioni di stranieri legali), eraquestione di tempo perché crollasse anche ...