Gli ipocondriaci rischiano di morire 5 anni prima

(Di martedì 19 dicembre 2023) AGI - Coloro che sono perennemente preoccupati di sviluppare una malattia mortale hanno maggiori probabilità didegli altri. È questo quanto emerge da un nuovo studio pubblicato su "JAMA Psychiatry". Ricercatori in Svezia hanno studiato gli esiti sulla salute del disturbo d'ansia chiamato ipocondria caratterizzato appunto da eccessiva paura delle malattie. Da non confondersi con il semplice timore delle malattie, chi soffre di ipocondria vede la propria vita quotidiana sconvolta dall'ansia e interpreta quasi ogni normale sensazione corporea come un segno di patologia. Gli scienziati del Karolinska Institutet hanno monitorato 42.000 persone nell'arco di vent', di cui 1.000 affette da questa patologia, e hanno scoperto che coloro che erano afflitti da ipocondria vivevano tendenzialmente cinquein ...