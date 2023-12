“Gli ipocondriaci muoiono 5 anni prima degli altri” | il nuovo studio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) L’ipocondria rischia di toglierci ben cinquedi vita. Chiariamoci: in questo caso non stiamo parlando della semplice – e anche legittima – paura di ammalarsi. Ma della vera e propria patologia psichiatrica con questo nome, anche inserita nel DSM 5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali). Si stima che circa il 7% della popolazione mondiale, e circa 4 milioni di persone in Italia, soffrano di questo “disturbo d’ansia da malattia” (fonte Fondazione Brf Onlus). Chi soffre di ipocondria vede la propria vita quotidiana sconvolta dall’ansia e interpreta quasi ogni normale sensazione corporea come un segno di patologia. E secondo quanto emerge da unpubblicato su “JAMA Psychiatry”, condotto da ricercatori in Svezia, rischia anche di avere una aspettativa di vita significativamente più limitata di tutti gli ...